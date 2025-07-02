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2 июля, 14:09

Life.ru публикует фото элитного особняка сына Алиева в Подмосковье, который он так и не смог продать

SHOT: Сын Алиева дважды пытался продать элитный дом в Подмосковье и снижал цену

Гейдар Алиев. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Гейдар Алиев. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Сын президента Азербайджана Гейдар Алиев дважды пытался продать элитный особняк, расположенный в престижном коттеджном посёлке в Подмосковье. По данным Telegram-канала SHOT, жильё находится на участке площадью 15 соток в деревне Жуковка и окружено высокими деревьями.

  • Элитный особняк Гейдара Алиева в Подмосковье. Фото © SHOT
    Элитный особняк Гейдара Алиева в Подмосковье. Фото © SHOT
  • Элитный особняк Гейдара Алиева в Подмосковье. Фото © SHOT
    Элитный особняк Гейдара Алиева в Подмосковье. Фото © SHOT
  • Элитный особняк Гейдара Алиева в Подмосковье. Фото © SHOT
    Элитный особняк Гейдара Алиева в Подмосковье. Фото © SHOT
  • Элитный особняк Гейдара Алиева в Подмосковье. Фото © SHOT
    Элитный особняк Гейдара Алиева в Подмосковье. Фото © SHOT
  • Элитный особняк Гейдара Алиева в Подмосковье. Фото © SHOT
    Элитный особняк Гейдара Алиева в Подмосковье. Фото © SHOT
  • Элитный особняк Гейдара Алиева в Подмосковье. Фото © SHOT
    Элитный особняк Гейдара Алиева в Подмосковье. Фото © SHOT
  • Элитный особняк Гейдара Алиева в Подмосковье. Фото © SHOT
    Элитный особняк Гейдара Алиева в Подмосковье. Фото © SHOT
  • Элитный особняк Гейдара Алиева в Подмосковье. Фото © SHOT
    Элитный особняк Гейдара Алиева в Подмосковье. Фото © SHOT
  • Элитный особняк Гейдара Алиева в Подмосковье. Фото © SHOT
    Элитный особняк Гейдара Алиева в Подмосковье. Фото © SHOT
  • Элитный особняк Гейдара Алиева в Подмосковье. Фото © SHOT
    Элитный особняк Гейдара Алиева в Подмосковье. Фото © SHOT

Элитный особняк Гейдара Алиева в Подмосковье. Фото © SHOT

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Внутри дома находятся кинозал, 12-метровый бассейн, сауна, каминный зал, несколько спален, каждая из которых оборудована собственным санузлом, а также другие помещения. На участке обустроена зона для барбекю. При отделке дома и создании интерьера использованы дорогостоящие и экологичные материалы, включая сапфир, мрамор, драгоценные камни, египетский шёлк и другие ценные материалы.

Первоначально сын Ильхама Алиева планировал продать этот роскошный особняк за 359 миллионов рублей. Однако из-за сложностей с оформлением сделки цена была снижена до 282,5 миллиона рублей.

Долги на десятки миллионов нашли у московского бренда, гендир которого жаловалась на Парад Победы
Долги на десятки миллионов нашли у московского бренда, гендир которого жаловалась на Парад Победы

Напомним, что сегодня появилась информация о долгах Алиева. Сын президента Азербайджана задолжал почти 1 миллион рублей (946 тысяч рублей) именно за эту элитную недвижимость в Подмосковье. Известно, что налоговые органы частенько обращались в суд, но взыскание было осложнено технической ошибкой: в базе ФССП неверно указана дата рождения должника.

Наталья Афонина
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