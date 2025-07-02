Life.ru публикует фото элитного особняка сына Алиева в Подмосковье, который он так и не смог продать
SHOT: Сын Алиева дважды пытался продать элитный дом в Подмосковье и снижал цену
Гейдар Алиев. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Сын президента Азербайджана Гейдар Алиев дважды пытался продать элитный особняк, расположенный в престижном коттеджном посёлке в Подмосковье. По данным Telegram-канала SHOT, жильё находится на участке площадью 15 соток в деревне Жуковка и окружено высокими деревьями.
Внутри дома находятся кинозал, 12-метровый бассейн, сауна, каминный зал, несколько спален, каждая из которых оборудована собственным санузлом, а также другие помещения. На участке обустроена зона для барбекю. При отделке дома и создании интерьера использованы дорогостоящие и экологичные материалы, включая сапфир, мрамор, драгоценные камни, египетский шёлк и другие ценные материалы.
Первоначально сын Ильхама Алиева планировал продать этот роскошный особняк за 359 миллионов рублей. Однако из-за сложностей с оформлением сделки цена была снижена до 282,5 миллиона рублей.
Напомним, что сегодня появилась информация о долгах Алиева. Сын президента Азербайджана задолжал почти 1 миллион рублей (946 тысяч рублей) именно за эту элитную недвижимость в Подмосковье. Известно, что налоговые органы частенько обращались в суд, но взыскание было осложнено технической ошибкой: в базе ФССП неверно указана дата рождения должника.