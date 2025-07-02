Долги на десятки миллионов нашли у московского бренда, гендир которого жаловалась на Парад Победы

Monoсhrome зафиксировал выручку в 1,9 миллиарда рублей за 2024 год, что принесло 400 миллионов рублей чистой прибыли. Тем не менее компания имеет долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС), а вдобавок подмоченную репутацию после скандальной публикации в День Победы.

Напомним, что перед 9 Мая соосновательница бренда Алиса Боха выразила недовольство, что из-за праздника магазин на Столешниковом переулке будет закрыт для покупателей до 14:00. По её словам, такие действия показывают, что «всем плевать на чужой бизнес». Данный пост вызвал шквал критики в адрес Monochrome. В итоге Боха удалила публикацию и принесла публичные извинения. В попытке исправить ситуацию, бренд выпустил «патриотическую» новинку – футболку с триколором стоимостью 14 тысяч рублей. Но и это не помогло восстановить репутацию.