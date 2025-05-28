По сообщениям из Московской области, в ходе недавней атаки украинских беспилотников на технопарк Elma в Зеленограде, один из БПЛА поразил здание, где размещены производственные мощности бренда Monochrome. Об этом сообщает телеграм-канал «Сыны монархии».

Выяснилось, что владельцы марки, Алиса Боха и Николай Богданович, придерживаются антироссийских взглядов. При этом Алиса Боха, уроженка украинской Винницы (настоящее имя — Алеся Матящук), в недавнем интервью открыто выразила свою антироссийскую позицию по СВО. А её муж, по её словам, публиковал антивоенные посты даже в День Победы.

Учитывая, что бизнес Monochrome успешно функционирует в престижном Столешниковом переулке, возникает вопрос: не пора ли владельцев, чья позиция столь открыто противоречит российским интересам, отправить обратно в Винницу? Если им не по душе СВО и Парад Победы, то, возможно, им не стоит продолжать деятельность и зарабатывать в России.