Френдли фаер? ВСУ атаковали цех заукраинского бренда под Москвой, угодившего в скандал 9 Мая
ВСУ ударили по зданию бренда Monochrome в Зеленограде, которым владеет украинка
Алиса Боха (настоящее имя — Алеся Матящук). Скриншот видео © YouTube / Мадонна Мур
По сообщениям из Московской области, в ходе недавней атаки украинских беспилотников на технопарк Elma в Зеленограде, один из БПЛА поразил здание, где размещены производственные мощности бренда Monochrome. Об этом сообщает телеграм-канал «Сыны монархии».
Выяснилось, что владельцы марки, Алиса Боха и Николай Богданович, придерживаются антироссийских взглядов. При этом Алиса Боха, уроженка украинской Винницы (настоящее имя — Алеся Матящук), в недавнем интервью открыто выразила свою антироссийскую позицию по СВО. А её муж, по её словам, публиковал антивоенные посты даже в День Победы.
Учитывая, что бизнес Monochrome успешно функционирует в престижном Столешниковом переулке, возникает вопрос: не пора ли владельцев, чья позиция столь открыто противоречит российским интересам, отправить обратно в Винницу? Если им не по душе СВО и Парад Победы, то, возможно, им не стоит продолжать деятельность и зарабатывать в России.
Напомним, что руководство бренда Monochrome было недовольно существованием Дня Победы, поскольку этот праздник «мешает бизнесу». Непонятно, какой реакции они ожидали после таких заявлений, однако гендиректор в итоге очень долго извинялся.