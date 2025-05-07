«Ноу коментс»: Празднование Дня Победы «помешало» бренду Monochrome

Российский бренд одежды Monochrome попал в громкий скандал после поста, относительно празднования Дня Победы на Красной площади. Так, в соцсетях компании появился пост, в котором авторы «пожаловались» на праздник, так как он «мешает» бизнесу.

Празднование Дня Победы «помешало» бренду Monochrome. Фото © Telegram / MONOCHROME°

«Потому что — что? Правильно, парад. Потому что — что? Правильно, всем плевать на бизнес чужой. Ноу комментс, как говорится», — сказано в посте о вынужденном закрытии магазина с 7 по 9 мая.

Однако «комментс» нашлись у покупателей и подписчиков канала бренда, которые оказались просто шокированы комментарием магазина. В соцсетях они напомнили, что 9 Мая отмечается грандиозный праздник — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и подобное отношение магазина дискредитирует его и оскверняет память наших героев. После гневных комментов комментарии к посту «монохром закрыл».