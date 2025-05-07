«Ноу коментс»: Празднование Дня Победы «помешало» бренду Monochrome
Monochrome вызвал критику из-за поста о закрытии магазина в Москве в День Победы
Обложка © VK / Monochrome
Российский бренд одежды Monochrome попал в громкий скандал после поста, относительно празднования Дня Победы на Красной площади. Так, в соцсетях компании появился пост, в котором авторы «пожаловались» на праздник, так как он «мешает» бизнесу.
Празднование Дня Победы «помешало» бренду Monochrome. Фото © Telegram / MONOCHROME°
«Потому что — что? Правильно, парад. Потому что — что? Правильно, всем плевать на бизнес чужой. Ноу комментс, как говорится», — сказано в посте о вынужденном закрытии магазина с 7 по 9 мая.
Однако «комментс» нашлись у покупателей и подписчиков канала бренда, которые оказались просто шокированы комментарием магазина. В соцсетях они напомнили, что 9 Мая отмечается грандиозный праздник — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и подобное отношение магазина дискредитирует его и оскверняет память наших героев. После гневных комментов комментарии к посту «монохром закрыл».
Тем временем в преддверии 80-й годовщины Великой Победы Российский футбольный союз организовал мемориальную программу «Одна на всех: команда, Родина, Победа!», одним из ключевых событий которой стала художественная фотореконструкция «Зеркало памяти». В проекте, объединившем поколения, снялись игроки нынешней сборной России и выдающиеся деятели отечественного футбола.