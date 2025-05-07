Связисты, лётчики, танкисты: Российские футболисты примерили образы прадедов-фронтовиков

В преддверии 80-й годовщины Великой Победы Российский футбольный союз организовал мемориальную программу «Одна на всех: команда, Родина, Победа!», одним из ключевых событий которой стала художественная фотореконструкция «Зеркало памяти».

Александр Мостовой. Фото © Telegram / Сборная России по футболу

В проекте, объединившем поколения, снялись игроки нынешней сборной России и выдающиеся деятели отечественного футбола: Алексей Батраков, Сергей Пиняев, Иван Обляков, Денис Глушаков, Александр Мостовой, Дмитрий Сычёв и Динияр Билялетдинов.









Каждый участник воссоздал облик своего родственника-фронтовика, ветерана войны. Участники представили различные воинские специальности: от связистов и лётчиков до танкистов, бойцов НКВД и морских пехотинцев.

«Их истории — это часть нашей общей памяти», — отметили в Российском футбольном союзе.