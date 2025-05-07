Связисты, лётчики, танкисты: Российские футболисты примерили образы прадедов-фронтовиков
Футболисты сборной РФ приняли участие в фотореконструкции «Зеркало памяти»
Мемориальная программ РФС «Одна на всех: команда, Родина, Победа!». Обложка © Telegram / Сборная России по футболу
В преддверии 80-й годовщины Великой Победы Российский футбольный союз организовал мемориальную программу «Одна на всех: команда, Родина, Победа!», одним из ключевых событий которой стала художественная фотореконструкция «Зеркало памяти».
Александр Мостовой. Фото © Telegram / Сборная России по футболу
В проекте, объединившем поколения, снялись игроки нынешней сборной России и выдающиеся деятели отечественного футбола: Алексей Батраков, Сергей Пиняев, Иван Обляков, Денис Глушаков, Александр Мостовой, Дмитрий Сычёв и Динияр Билялетдинов.
Каждый участник воссоздал облик своего родственника-фронтовика, ветерана войны. Участники представили различные воинские специальности: от связистов и лётчиков до танкистов, бойцов НКВД и морских пехотинцев.
«Их истории — это часть нашей общей памяти», — отметили в Российском футбольном союзе.
Ранее на стадионе ЦСКА состоялось развёртывание масштабной копии Знамени Победы. Размеры этого полотна поистине внушительны: ширина — 22 метра, длина — 48 метров. Общая площадь знамени превышает 1000 квадратных метров, а его вес составляет более 150 килограммов. Акция приурочена к празднованию 80-летия Великой Победы.