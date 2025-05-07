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7 мая, 10:29

Связисты, лётчики, танкисты: Российские футболисты примерили образы прадедов-фронтовиков

Футболисты сборной РФ приняли участие в фотореконструкции «Зеркало памяти»

Мемориальная программ РФС «Одна на всех: команда, Родина, Победа!». Обложка © Telegram / Сборная России по футболу

Мемориальная программ РФС «Одна на всех: команда, Родина, Победа!». Обложка © Telegram / Сборная России по футболу

В преддверии 80-й годовщины Великой Победы Российский футбольный союз организовал мемориальную программу «Одна на всех: команда, Родина, Победа!», одним из ключевых событий которой стала художественная фотореконструкция «Зеркало памяти».

Александр Мостовой. Фото © Telegram / Сборная России по футболу

Александр Мостовой. Фото © Telegram / Сборная России по футболу

В проекте, объединившем поколения, снялись игроки нынешней сборной России и выдающиеся деятели отечественного футбола: Алексей Батраков, Сергей Пиняев, Иван Обляков, Денис Глушаков, Александр Мостовой, Дмитрий Сычёв и Динияр Билялетдинов.

  • Иван Обляков. Фото © Telegram / Сборная России по футболу
    Иван Обляков. Фото © Telegram / Сборная России по футболу
  • Сергей Пиняев. Фото © Telegram / Сборная России по футболу
    Сергей Пиняев. Фото © Telegram / Сборная России по футболу
  • Динияр Билялетдинов. Фото © Telegram / Сборная России по футболу
    Динияр Билялетдинов. Фото © Telegram / Сборная России по футболу
  • Алексей Батраков. Фото © Telegram / Сборная России по футболу
    Алексей Батраков. Фото © Telegram / Сборная России по футболу

Иван Обляков. Фото © Telegram / Сборная России по футболу

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Каждый участник воссоздал облик своего родственника-фронтовика, ветерана войны. Участники представили различные воинские специальности: от связистов и лётчиков до танкистов, бойцов НКВД и морских пехотинцев.

«Их истории — это часть нашей общей памяти», — отметили в Российском футбольном союзе.

Альпинисты развернули Знамя Победы на высшей точке Армении — горе Арагац
Альпинисты развернули Знамя Победы на высшей точке Армении — горе Арагац

Ранее на стадионе ЦСКА состоялось развёртывание масштабной копии Знамени Победы. Размеры этого полотна поистине внушительны: ширина — 22 метра, длина — 48 метров. Общая площадь знамени превышает 1000 квадратных метров, а его вес составляет более 150 килограммов. Акция приурочена к празднованию 80-летия Великой Победы.

Ольга Сливченко
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