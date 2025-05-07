Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 12:40

«Колоссальная ошибка»: Гендиректор Monochrome извинился за пост о Дне Победы

Гендиректор Monochrome извинился за пост о закрытии магазина в День Победы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Гендиректор бренда Monochrome Николай Богданович извинился за неоднозначный пост о закрытии магазина на День Победы. Он заявил, что написанное было «колоссальной ошибкой», а автор текста не подумал, что именно и как он пишет. Целью публикации было информирование о графике работы магазина, а не показательное неуважение к великому празднику, пояснил бизнесмен.

«Я искренне и от чистого сердца приношу свои извинения за тон, подачу, форму и формулировку публикации, вызвавшей очевидный и понятный мне негатив.<...> Работая в нашей стране, являясь частью национального колорита и культурного контекста, мы на деле, а не на словах, всегда демонстрировали своё уважение к государственным, религиозным и развлекательным праздникам»,написал Богданович.

Гендиректор также отметил, что считает необходимостью принести извинения именно от своего лица, чтобы не размывать фокус внимания. Он попросил прощения от себя лично и от лица всей компании за необдуманные слова.

Напомним, что в скандальном посте авторы «пожаловались» на День Победы, так как он «мешает» бизнесу. Подписчики бренда напомнили, что 9 Мая отмечается грандиозный праздник — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и подобное отношение магазина дискредитирует его и оскверняет память наших героев. После гневных комментов комментарии к посту «монохром закрыл».

«Первым делом — самолёты»: Застрявший в Домодедово оркестр устроил концерт для пассажиров
«Первым делом — самолёты»: Застрявший в Домодедово оркестр устроил концерт для пассажиров
Полина Никифорова
  • Новости
  • День Победы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar