«Колоссальная ошибка»: Гендиректор Monochrome извинился за пост о Дне Победы
Гендиректор Monochrome извинился за пост о закрытии магазина в День Победы
Обложка © Life.ru
Гендиректор бренда Monochrome Николай Богданович извинился за неоднозначный пост о закрытии магазина на День Победы. Он заявил, что написанное было «колоссальной ошибкой», а автор текста не подумал, что именно и как он пишет. Целью публикации было информирование о графике работы магазина, а не показательное неуважение к великому празднику, пояснил бизнесмен.
«Я искренне и от чистого сердца приношу свои извинения за тон, подачу, форму и формулировку публикации, вызвавшей очевидный и понятный мне негатив.<...> Работая в нашей стране, являясь частью национального колорита и культурного контекста, мы на деле, а не на словах, всегда демонстрировали своё уважение к государственным, религиозным и развлекательным праздникам», — написал Богданович.
Гендиректор также отметил, что считает необходимостью принести извинения именно от своего лица, чтобы не размывать фокус внимания. Он попросил прощения от себя лично и от лица всей компании за необдуманные слова.
Напомним, что в скандальном посте авторы «пожаловались» на День Победы, так как он «мешает» бизнесу. Подписчики бренда напомнили, что 9 Мая отмечается грандиозный праздник — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и подобное отношение магазина дискредитирует его и оскверняет память наших героев. После гневных комментов комментарии к посту «монохром закрыл».