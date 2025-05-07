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Регион
7 мая, 08:44

«Первым делом — самолёты»: Застрявший в Домодедово оркестр устроил концерт для пассажиров

Музыканты Кремлёвского духового оркестра не могут улететь из Домодедово

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

В аэропорту Домодедово, где задержали и отменили не один десяток рейсов, среди застрявших пассажиров оказались и музыканты Кремлёвского духового оркестра. Чтобы скрасить томительное ожидание и чувство неизвестности, коллектив приступил к репетиции прямо в зале ожидания.

Застрявший в Домодедово духовой оркестр устроил концерт для пассажиров. Видео © VK / Наталья Забава Голубева

После внезапного выступления среди аэропорта на лицах многих утомлённых ожиданием пассажиров снова появились улыбки. К тому же, музыканты выбрали подходящий репертуар и исполнили песню «на злобу дня», «Первым делом — самолёты».

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Напомним, что ранее в московских аэропортах Внуково и Домодедово были введены временные ограничения на приём и вылет воздушных судов. Десятки рейсов были задержаны или вовсе отменены. Люди остаются в залах ожидания и сидят там дольше суток в надежде улететь. А причиной ограничений стали массовые атаки украинских беспилотников, которые российские системы ПВО сбивают в Московской области и других регионах страны.

Ольга Сливченко
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