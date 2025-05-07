«Победа» отменила рейсы из-за ограничений в аэропортах России
Авиакомпания «Победа» отменила часть рейсов, запланированных на 7 мая
Самолет авиакомпании «Победа». Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
В связи с действующими ограничениями на полёты в аэропорты Центральной России, лоукостер «Победа» скорректировал расписание, отменив некоторые рейсы, намеченные на 7 мая. Об этом компания проинформировала своих клиентов в телеграм-канале.
«В связи с введёнными ограничениями мы вынуждены отменить часть рейсов 6 и 7 мая. Также возможны задержки и перенаправления на запасные аэродромы», — говорится в сообщении.
Пассажирам рекомендует регулярно проверять статус своих рейсов и учитывать возможность внесения изменений в расписание.
В ночь с 6 на 7 мая работа московских аэропортов Шереметьево и Внуково приостанавливалась. Утром 7 мая были временно закрыты на приём и отправку рейсов аэропорты Казани и Нижнекамска. Из-за ограничений ряд самолётов, направлявшихся в Москву, совершили посадку на запасных аэродромах. Ранее аналогичные временные ограничения вводились в аэропорту Сочи.