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Регион
7 мая, 08:12

«Победа» отменила рейсы из-за ограничений в аэропортах России

Авиакомпания «Победа» отменила часть рейсов, запланированных на 7 мая

Самолет авиакомпании «Победа». Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Самолет авиакомпании «Победа». Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

В связи с действующими ограничениями на полёты в аэропорты Центральной России, лоукостер «Победа» скорректировал расписание, отменив некоторые рейсы, намеченные на 7 мая. Об этом компания проинформировала своих клиентов в телеграм-канале.

«В связи с введёнными ограничениями мы вынуждены отменить часть рейсов 6 и 7 мая. Также возможны задержки и перенаправления на запасные аэродромы», — говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендует регулярно проверять статус своих рейсов и учитывать возможность внесения изменений в расписание.

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В ночь с 6 на 7 мая работа московских аэропортов Шереметьево и Внуково приостанавливалась. Утром 7 мая были временно закрыты на приём и отправку рейсов аэропорты Казани и Нижнекамска. Из-за ограничений ряд самолётов, направлявшихся в Москву, совершили посадку на запасных аэродромах. Ранее аналогичные временные ограничения вводились в аэропорту Сочи.

Алиса Хуссаин
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