«Победа» отменила рейсы из-за ограничений в аэропортах России

В связи с действующими ограничениями на полёты в аэропорты Центральной России, лоукостер «Победа» скорректировал расписание, отменив некоторые рейсы, намеченные на 7 мая. Об этом компания проинформировала своих клиентов в телеграм-канале.

«В связи с введёнными ограничениями мы вынуждены отменить часть рейсов 6 и 7 мая. Также возможны задержки и перенаправления на запасные аэродромы», — говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендует регулярно проверять статус своих рейсов и учитывать возможность внесения изменений в расписание.