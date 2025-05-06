В аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения
В московских аэропортах Внуково и Домодедово введены временные ограничения на приём и вылет воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале.
«С 18:19 мск в аэропортах Внуково и Домодедово действуют временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал он.
Ранее сообщалось о перехвате двух украинских беспилотников в небе над Московской областью. Один из них был сбит в районе Ногинска, второй — над Щёлково. По предварительным данным, ВСУ могли использовать самодельные дроны модели «Лютый». Life.ru публиковал кадры с места падения обломков — они упали прямо на парковку, между припаркованными автомобилями. А позже Сергей Собянин проинформировал, что отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву.
Life.ru