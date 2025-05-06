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6 мая, 16:01

В аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения

В московских аэропортах Внуково и Домодедово введены временные ограничения на приём и вылет воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале.

«С 18:19 мск в аэропортах Внуково и Домодедово действуют временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал он.

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Ранее сообщалось о перехвате двух украинских беспилотников в небе над Московской областью. Один из них был сбит в районе Ногинска, второй — над Щёлково. По предварительным данным, ВСУ могли использовать самодельные дроны модели «Лютый». Life.ru публиковал кадры с места падения обломков — они упали прямо на парковку, между припаркованными автомобилями. А позже Сергей Собянин проинформировал, что отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву.

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Life.ru

Марина Фещенко
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