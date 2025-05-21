«Слово должно поражать врага»: В особняке Морозова открылась выставка о военных журналистах

Каждое слово, произнесённое или написанное как на передовой, так и в тылу, приближало Победу в Великой Отечественной войне. Эта мысль легла в основу исторической реконструкции под названием «Дело Победы», стартовавшей 21 мая в Доме народов России. Лозунг проекта — «Слово должно поражать врага» — подчёркивает значимость информационного фронта, сообщает «Постньюс».

В особняке Морозова открылась выставка-реконструкция «Дело Победы». Видео © VK / PostNews

На протяжении многих лет в городской усадьбе Морозовых базировалось крупнейшее мировое научное издательство «Наука». В период войны оно было переведено в Казань, однако часть коллектива оставалась работать в Москве — в этих стенах трудились научные редакторы. Заместитель руководителя издательства Михаил Фомин подчеркнул важность сохранения памяти о трудовом подвиге сотрудников в годы военного лихолетья. Директор Дома народов России Анна Полежаева добавила, что экспозиция знакомит посетителей не только с работой научных издателей, но и военных журналистов. За время проведения, с 21 по 23 мая, с экспозицией ознакомятся более тысячи школьников.

«И то, что в деле Победы участвует каждый на своем месте, на фронте и в тылу. Мы хотим донести, что любое слово важно — то, что человек говорит, как он думает. Девиз проекта — «Каждое слово должно бить по врагу», — отметил Фомин.