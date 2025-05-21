«Нельзя замалчивать»: Историк объяснил важность открытия музея о событиях на Курщине

Идея президента РФ Владимира Путина о создании музея, посвящённого событиям в Курской области, полностью оправдана. Об этом Life.ru заявил директор фонда «Историческая память», член научного совета Российского военно-исторического общества, член комиссии совета при президенте по международным отношениям Александр Дюков. По его словам, забывать такое нельзя.

«Если мы говорим о событиях в Курской области, то мы говорим о ситуации достаточно уникальной. Впервые за практически 80 лет часть территории России оказалась под прямой оккупацией. Часть старой территории России, не будем говорить про новые регионы. И эта оккупация прошла для региона тяжело. Мы знаем об уничтожении мирного населения, о страданиях мирного населения, которые выходили за рамки простых боевых действий. У нас ещё не посчитаны все гражданские, которые погибли во время этой оккупации», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в данной ситуации нельзя замалчивать то, что произошло в Курской области. Необходимо ясно определить, что это было, и представить информацию и жителям Курской области, которые прежде всего будут посещать этот музей. Следует показать и оккупацию, и героизм наших солдат, защищавших и освобождавших этот регион, а также вклад северокорейских союзников, которые тоже принимали участие в освобождении.

Вот всё это, конечно, заслуживает музеефикации, и память об этом должна быть сохранена. И, конечно, чем раньше мы начнём такую работу, тем лучше. То есть сама идея такого музея, я её полностью и безоговорочно поддерживаю. Директор фонда «Историческая память» Александр Дюков