Несмотря на усилия украинских властей, направленные на декоммунизацию, в Международный день музеев у дома-музея Михаила Булгакова в Киеве выстроилась многочасовая очередь из посетителей. Пресс-служба учреждения опубликовала фотографию, подтверждающую большой интерес к писателю.

«18 мая, чтобы попасть в наш музей, посетители часами ждали своей очереди», — указано в публикации на странице музея в Facebook*.

Напомним, в прошлом году Институт нацпамяти Украины признал Булгакова «украинофобом» и «символом имперской политики». Сотрудники пришли к выводу, что писатель, несмотря на годы жизни в Киеве, якобы всегда презирал украинцев и ненавидел их стремление к независимости.