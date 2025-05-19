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19 мая, 15:04

Украинофобия не прижилась: Киевляне выстроились в очередь к музею Булгакова

Очередь из киевлян растянулась на многие часы ожидания перед музеем Булгакова

Очередь к музею Булгакова в Киеве. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Музей Михаила Булгакова

Очередь к музею Булгакова в Киеве. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Музей Михаила Булгакова

Несмотря на усилия украинских властей, направленные на декоммунизацию, в Международный день музеев у дома-музея Михаила Булгакова в Киеве выстроилась многочасовая очередь из посетителей. Пресс-служба учреждения опубликовала фотографию, подтверждающую большой интерес к писателю.

«18 мая, чтобы попасть в наш музей, посетители часами ждали своей очереди», — указано в публикации на странице музея в Facebook*.

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Напомним, в прошлом году Институт нацпамяти Украины признал Булгакова «украинофобом» и «символом имперской политики». Сотрудники пришли к выводу, что писатель, несмотря на годы жизни в Киеве, якобы всегда презирал украинцев и ненавидел их стремление к независимости.

* Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Наталья Демьянова
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