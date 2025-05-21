Передвижной музей «Поезд Победы» впервые посетит ЛНР
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В Луганскую Народную Республику впервые прибудет уникальный передвижной музей «Поезд Победы». Как сообщили в Министерстве образования и науки ЛНР, состав с иммерсивной инсталляцией, создающей эффект полного погружения в исторические события, прибудет 22 мая.
«Поезд Победы». Видео © Telegram / ЛуганскИнформЦентр Z
Экспозиция размещена в 10 тематических вагонах, где на площади 400 квадратных метров представлены 4000 подлинных экспонатов военного времени. Специальные мультимедийные технологии, включающие 54 видеопроектора, позволяют посетителям ощутить себя участниками событий Великой Отечественной войны.
Поезд будет принимать посетителей с 23 по 26 мая на первом пути железнодорожного вокзала Луганска. В дневное время с 10:00 до 17:00 доступ разрешён только организованным группам, а после 17:00 музей открыт для свободного посещения всеми желающими. Этот уникальный проект предоставляет жителям Республики возможность в интерактивной форме познакомиться с историей Великой Победы.
Ранее Life.ru рассказывал о масштабном мероприятии, которое прошло в столице ЛНР в честь Дня Республики. 12 мая в Луганске 400 человек торжественно развернули 300-метровую Георгиевскую ленту, ставшую символом единства поколений и связи с героическими предками.