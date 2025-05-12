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Регион
12 мая, 13:34

В Луганске 400 человек развернули 300-метровую георгиевскую ленту в честь Дня ЛНР

300-метровая георгиевская ленточка. Обложка © Telegram / «Газета Республика»

300-метровая георгиевская ленточка. Обложка © Telegram / «Газета Республика»

В Луганске в честь Дня Республики прошла масштабная акция – торжественное развёртывание 300-метровой Георгиевской ленты, символизирующей единство поколений и связь с героическим прошлым. В мероприятии приняли участие более 400 человек. Об этом сообщили в телеграм-канале «Газеты Республика».

Несколько сотен парней и девушек из различных молодёжных и общественных организаций, включая студенческие трудовые отряды, школьников, студентов, юнармейцев, а также участников «Движения первых» и «Молодой Гвардии Единой России», торжественно развернули ленту.

Председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко подчеркнул значение Георгиевской ленты. По его словам, акция не только приурочена ко Дню Победы, но и символизирует современную историю Донбасса. Он также отметил, что лента олицетворяет связь времён, объединяя героизм Великой Отечественной войны с сегодняшними усилиями по сохранению исторической правды.

В Луганске 400 человек развернули 300-метровую георгиевскую ленту в честь Дня ЛНР. Фото © Telegram / «Газета Республика»

В Луганске 400 человек развернули 300-метровую георгиевскую ленту в честь Дня ЛНР. Фото © Telegram / «Газета Республика»

«Сегодняшняя акция — ознаменование нашего выбора, который много лет назад сделали жители новых регионов. Это долгий путь, который мы прошли вместе. Он был очень сложным и тернистым, но мы выстояли, и сегодня наш любимый город расцветает», — заявил в заключение министр молодёжной политики ЛНР.

11 мая 2014 года в Луганской и Донецкой Народных Республиках состоялся референдум о самоопределении. В ЛНР независимость поддержали 96,2% голосовавших. На следующий день, 12 мая, был провозглашен День Луганской Народной Республики, ставший символом стремления к суверенитету и единства Донбасса.

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Алиса Хуссаин
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