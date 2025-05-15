Звонари впервые за 30 лет поднялись на 54-метровую колокольню морского собора в Петербурге

В Николо-Богоявленском морском соборе прошёл фестиваль «Звоны Северной столицы» с участием представителей России и Белоруссии. Обычно колокола приводятся в действие автоматикой, однако на сей раз на 54-метровую колокольню впервые за 30 лет поднялись звонари.

На звоннице Николо-Богоявленского Морского собора установлены колокола трёх размеров, а управление ими осуществляется одновременно руками и ногой. Такой сложный инструмент освоить дано не каждому, но именно на этой площадке выступают лучшие мастера своего дела.

Также важными факторами являются форма колоколов, их вес и материал изготовления. В этом соборе есть целых два этажа с инструментами, где звонари исполняют как сольные произведения, так и ансамблевые. Неподготовленному слушателю может показаться, что все колокола звонят на один лад, однако для мастеров каждый звон — отдельное произведение.

«Колокол имеет не единое звучание в ноту, у него есть достаточно широкий спектр, обилие обертонов. Человек, совершивший звон, – звонарь – по-своему определяет, удался звон или нет», — рассказал телеканалу «Санкт-Петербург» организатор фестиваля Никита Чамара.