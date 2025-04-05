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5 апреля, 14:51

На Дворцовую пристань Петербурга вернули медных львов

На Дворцовую пристань Санкт-Петербурга после длительной реставрации вернули знаменитых медных львов. Величественные символы города пострадали из-за недобросовестных жителей и гостей Северной столицы, которые ради фото залезают на скульптуры.

Туристы не стесняются садиться на спины львов, нанося им серьёзные повреждения. Так, в процессе очистки на скульптурах были обнаружены многочисленные вмятины и трещины. В западного льва, вероятно, даже швырнули бутылку, серьёзно помяв обшивку.

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Дело в том, что львы не имеют внутреннего каркаса и изготовлены из тонких медных листов толщиной от одного до трёх миллиметров. В процессе восстановления специалисты применили современные щадящие технологии, что позволило вернуть скульптурам их первоначальную форму без полной разборки, уточняет телеканал «Санкт-Петербург».

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Кстати, в преддверии старта туристического сезона Петергоф активно готовится встречать гостей. Городские службы тщательно инспектируют фонтанное хозяйство и демонтируют защитные конструкции с изысканных скульптурных композиций. Запуск фонтанов на полную мощность запланирован на 26 апреля. Обновлённые Верхний сад, Нижний парк, Ораниенбаум и Александрия распахнут свои двери для посетителей. В рамках подготовки уже состоялся пробный пуск знаменитого «Самсона».

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телеканал «Санкт-Петербург»

Борис Эльфанд
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