На Дворцовую пристань Петербурга вернули медных львов

На Дворцовую пристань Санкт-Петербурга после длительной реставрации вернули знаменитых медных львов. Величественные символы города пострадали из-за недобросовестных жителей и гостей Северной столицы, которые ради фото залезают на скульптуры.

Туристы не стесняются садиться на спины львов, нанося им серьёзные повреждения. Так, в процессе очистки на скульптурах были обнаружены многочисленные вмятины и трещины. В западного льва, вероятно, даже швырнули бутылку, серьёзно помяв обшивку.

Дело в том, что львы не имеют внутреннего каркаса и изготовлены из тонких медных листов толщиной от одного до трёх миллиметров. В процессе восстановления специалисты применили современные щадящие технологии, что позволило вернуть скульптурам их первоначальную форму без полной разборки, уточняет телеканал «Санкт-Петербург».