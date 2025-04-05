Петергоф готовится встречать туристов
Петергоф. Обложка © pixabay / schliff
Величественный Петергоф готовится к открытию нового туристического сезона. Коммунальные службы города проверяют работу знаменитых фонтанов и снимают защитные механизмы с роскошных скульптур.
На полную мощность городские фонтаны включат 26 апреля. Верхний сад, Нижний парк, Ораниенбаум и Александрия предстанут перед туристами в обновлённом виде. А пока что мастера провели технический запуск «Самсона», сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
«Кто-то начищает форсунки, кто-то начищает парк, в дворцах и музеях тоже проходит своя работа. В Петербург весна приходит, именно когда пускают фонтаны», — рассказали в пресс-службе ГМЗ «Петергоф».
К слову, 2025 год начался с трагической новости для сотрудников музея заповедника. Бывший гендиректор «Петергофа» Елена Кальницкая умерла в возрасте 72 лет после продолжительной болезни. Она руководила ГМЗ в течение 13 лет, за которые внесла значительный вклад в его развитие, сохранение и популяризацию.