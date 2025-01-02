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2 января, 17:01

Экс-гендиректор музея «Петергоф» умерла от продолжительной болезни

Бывший гендиректор «Петергофа» Кальницкая умерла в возрасте 72 лет

Елена Кальницкая. Обложка © Wikipedia / Elenanatolevna

Елена Кальницкая. Обложка © Wikipedia / Elenanatolevna

В возрасте 72 лет ушла из жизни бывший генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая. Долгое время она боролась с тяжёлой болезнью, сообщается на официальном сайте культурного учреждения.

«С глубоким прискорбием сообщаем: сегодня, 2 января, на 73-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Елена Яковлевна Кальницкая», — говорится в сообщении.

Кальницкая занимала пост генерального директора музея-заповедника в течение 13 лет, за которые она внесла значительный вклад в его развитие, сохранение и популяризацию. Под её руководством были инициированы масштабные работы по реставрации парковых ансамблей и дворцов, а также созданы и обновлены музеи. Кроме того, она активно занималась исследовательской работой. Информация о месте и времени прощания с Кальницкой будет объявлена позже.

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Мария Любицкая
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