Экс-гендиректор музея «Петергоф» умерла от продолжительной болезни
Бывший гендиректор «Петергофа» Кальницкая умерла в возрасте 72 лет
Елена Кальницкая. Обложка © Wikipedia / Elenanatolevna
В возрасте 72 лет ушла из жизни бывший генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая. Долгое время она боролась с тяжёлой болезнью, сообщается на официальном сайте культурного учреждения.
«С глубоким прискорбием сообщаем: сегодня, 2 января, на 73-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Елена Яковлевна Кальницкая», — говорится в сообщении.
Кальницкая занимала пост генерального директора музея-заповедника в течение 13 лет, за которые она внесла значительный вклад в его развитие, сохранение и популяризацию. Под её руководством были инициированы масштабные работы по реставрации парковых ансамблей и дворцов, а также созданы и обновлены музеи. Кроме того, она активно занималась исследовательской работой. Информация о месте и времени прощания с Кальницкой будет объявлена позже.
Ранее сообщалось, что умер иллюзионист и народный артист России Владимир Данилин, ему было 73 года. Творческий коллектив театра выразил свои соболезнования семье и близким Данилина.