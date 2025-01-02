Экс-гендиректор музея «Петергоф» умерла от продолжительной болезни

Кальницкая занимала пост генерального директора музея-заповедника в течение 13 лет, за которые она внесла значительный вклад в его развитие, сохранение и популяризацию. Под её руководством были инициированы масштабные работы по реставрации парковых ансамблей и дворцов, а также созданы и обновлены музеи. Кроме того, она активно занималась исследовательской работой. Информация о месте и времени прощания с Кальницкой будет объявлена позже.