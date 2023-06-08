Петербургские тайны: Чей лик символизирует каменная голова в парке Петергофа

Все знакомы с главными достопримечательностями Петербурга, но многие и понятия не имеют, какие памятники скрывают городские парки. К некоторым скульптурам не водят официальные экскурсии, и об их происхождении практически ничего не известно. Об одном из таких изваяний — каменной голове — рассказывает телеканал "Санкт-Петербург".

Скульптура находится в парке Сергиевка на территории Петергофа. Почти засыпанная опавшей листвой и пылью садовых дорожек, огромная каменная голова выступает из земли. Рядом с ней бьёт родник, а на таблицах скульптура обозначена как "Адамова голова".

Каменная голова в парке Сергиевка (Петергоф). Фото © wikimapia

По одной из версий экспертов, именно это изваяние вдохновило Пушкина на написание поэмы "Руслан и Людмила". Парк был обустроен в 30-х годах XIX века, но сама голова явно находилась там дольше, поскольку расположена значительно ниже самого уровня дорожки.

Некоторые специалисты связывают появление скульптуры с Петром Первым: якобы граф Румянцев, которому принадлежала усадьба Сергиевка в 1800 году, велел высечь из камня лицо императора в качестве благодарности за то, что он даровал семье эти земли.

Однако более правдоподобная версия появилась совсем недавно, после детального изучения местности. Территория расположения головы рельефная, там есть овраг и родник. Все детали совпадают с описаниями культовых, сакральных мест, которые древний народ ижора использовал для проведения своих обрядов. Среди подобных мест — Крест-камень (в Ленинградской области).

Предки ижор в V тысячелетии до н. э. пришли на берега Финского залива после отступления Литоринового моря, а уже сами ижорцы оставили на сакральном месте следы быта. И каменная голова является одним из напоминаний об этой загадочной культуре и языческой цивилизации.