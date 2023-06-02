Школьники испортили уникальные петроглифы эпохи неолита в Хабаровском крае

Киинские писаницы — работы древних уссурийских племён. Этим петроглифам около пяти тысяч лет, и они являются объектом культурного наследия федерального значения. При изучении их в прошлом году археологи нашли ещё шесть рисунков животных и людей. Однако школьники решили оставить в истории свой след и разрисовали мелом камни, перекрыв надписями из разряда "Тут был Вася" доисторические изображения лося, кабана и охотника.