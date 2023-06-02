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2 июня, 19:25

Школьники испортили уникальные петроглифы эпохи неолита в Хабаровском крае

В Хабаровском крае подростки испортили надписями петроглифы, которые недавно нашли археологи. Фото изрисованных мелками древнейших изображений обнаружили специалисты краевого центра охраны памятников истории и культуры.

  • Древние писаницы уссурийских племён в Хабаровском крае. Фото © КГБУ "Центр ОПИК"
    Древние писаницы уссурийских племён в Хабаровском крае. Фото © КГБУ "Центр ОПИК"
  • Древние писаницы уссурийских племён в Хабаровском крае. Фото © КГБУ "Центр ОПИК"
    Древние писаницы уссурийских племён в Хабаровском крае. Фото © КГБУ "Центр ОПИК"
  • Древние писаницы уссурийских племён в Хабаровском крае. Фото © КГБУ "Центр ОПИК"
    Древние писаницы уссурийских племён в Хабаровском крае. Фото © КГБУ "Центр ОПИК"

Древние писаницы уссурийских племён в Хабаровском крае. Фото © КГБУ "Центр ОПИК"

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Киинские писаницы — работы древних уссурийских племён. Этим петроглифам около пяти тысяч лет, и они являются объектом культурного наследия федерального значения. При изучении их в прошлом году археологи нашли ещё шесть рисунков животных и людей. Однако школьники решили оставить в истории свой след и разрисовали мелом камни, перекрыв надписями из разряда "Тут был Вася" доисторические изображения лося, кабана и охотника.

По информации телеграм-канала Amur Mash, родителям хулиганов придётся выплатить штрафы за проделки детей. Велика вероятность, что изображения восстановить уже не получится.

В Киеве вандалы залили краской мемориал Булгакову с надписями на украинском

В Киеве вандалы залили краской мемориал Булгакову с надписями на украинском

Ранее Лайф писал, что в Саратовской области два подростка разбили более 50 надгробий на кладбище. Сами плиты они разбивали о землю, а ограды ломали.

Обложка ©

КГБУ "Центр ОПИК"

Ирина Фальке
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