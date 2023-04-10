300-летняя грязь с сапога помогла выяснить, что было на месте Петербурга до 1703 года

Учёные СПбГУ и РАН в ходе совместного исследования первой крепости, построенной в 1703 году на территории Санкт-Петербурга, получили новые сведения о природе устья Невы допетровского времени. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Фрагменты древо-земляной крепости, возведённой по указу Петра I, были найдены в 2016 году на территории Меншикова бастиона Петропавловской крепости в ходе противоаварийных работ. Историки полагают, что именно с этого строения началась история города. Команда археологов и почвоведов проанализировала конструкцию, хорошо сохранившуюся под слоем грунта, насыпанного при позднейшем строительстве каменной крепости.

"Нам удалось изучить вал, сложенный из срезанных и перемещённых слоев почвы размером 40 на 20 на 10 сантиметров, уложенных травой вниз и скреплённых между собой ивовыми кольями", — рассказал профессор с возложенными обязанностями завкафедрой почвоведения и экологии почв СПбГУ Алексей Русаков.

Радиоуглеродный анализ деревянных элементов Меншикова бастиона показал, что возраст древесины составляет примерно 510 лет с возможной погрешностью в 70 лет. Учёные пояснили, что для строительства использовались деревья возрастом около 200 лет. Также в найденных образцах сохранились следы деятельности почвенных животных и микроорганизмов, фрагменты семян и хитинового покрова беспозвоночных. Удалось обнаружить следы культурных злаков и сорных растений, что характерно для исследуемой территории, уже частично освоенной к моменту рождения Петербурга.

Изучив состав пыльцы, спор и окаменевших фрагментов растений, исследователи отметили, что почвы в этом месте формировались преимущественно под растительностью заливных лугов и прибрежных ивняков, а вокруг преобладали елово-берёзово-сосновые леса с примесью ольхи.

"Археологи Института истории материальной культуры РАН передали нам уникальный образец грунта с подошвы сапога, найденного при раскопках. По нашим оценкам, грязь с этого сапога — засохший ил. Так, в месте строительства, вероятно, существовала прибрежная тростниковая заросль: строитель прошёл там, и ил прилип к подошве", — поделилась аспирант кафедры почвоведения и экологии почв СПбГУ Мария Фёдорова.