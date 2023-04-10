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10 апреля, 09:38

300-летняя грязь с сапога помогла выяснить, что было на месте Петербурга до 1703 года

Историки СПбГУ определили, что было на месте Санкт-Петербурга до его постройки

Учёные СПбГУ и РАН в ходе совместного исследования первой крепости, построенной в 1703 году на территории Санкт-Петербурга, получили новые сведения о природе устья Невы допетровского времени. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Фрагменты древо-земляной крепости, возведённой по указу Петра I, были найдены в 2016 году на территории Меншикова бастиона Петропавловской крепости в ходе противоаварийных работ. Историки полагают, что именно с этого строения началась история города. Команда археологов и почвоведов проанализировала конструкцию, хорошо сохранившуюся под слоем грунта, насыпанного при позднейшем строительстве каменной крепости.

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"Нам удалось изучить вал, сложенный из срезанных и перемещённых слоев почвы размером 40 на 20 на 10 сантиметров, уложенных травой вниз и скреплённых между собой ивовыми кольями", рассказал профессор с возложенными обязанностями завкафедрой почвоведения и экологии почв СПбГУ Алексей Русаков.

Радиоуглеродный анализ деревянных элементов Меншикова бастиона показал, что возраст древесины составляет примерно 510 лет с возможной погрешностью в 70 лет. Учёные пояснили, что для строительства использовались деревья возрастом около 200 лет. Также в найденных образцах сохранились следы деятельности почвенных животных и микроорганизмов, фрагменты семян и хитинового покрова беспозвоночных. Удалось обнаружить следы культурных злаков и сорных растений, что характерно для исследуемой территории, уже частично освоенной к моменту рождения Петербурга.

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Изучив состав пыльцы, спор и окаменевших фрагментов растений, исследователи отметили, что почвы в этом месте формировались преимущественно под растительностью заливных лугов и прибрежных ивняков, а вокруг преобладали елово-берёзово-сосновые леса с примесью ольхи.

"Археологи Института истории материальной культуры РАН передали нам уникальный образец грунта с подошвы сапога, найденного при раскопках. По нашим оценкам, грязь с этого сапога — засохший ил. Так, в месте строительства, вероятно, существовала прибрежная тростниковая заросль: строитель прошёл там, и ил прилип к подошве", — поделилась аспирант кафедры почвоведения и экологии почв СПбГУ Мария Фёдорова.

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Ранее петербургские археологи нашли подвеску из белемнита, которой около 40 тысяч лет. Специалисты исследовали участки местности и пришли к выводу, что много-много лет назад здесь находилось поселение древнего человека.

Обложка ©

ТАСС / Екатерина Ветохина

Никита Никонов
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