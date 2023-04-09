Миллиарды растворились: 7 сокровищ России, которые исчезли, не оставив ни следа По территории России разбросаны сотни древних хранилищ, которые представляют уникальную культурную ценность. Эти артефакты могут принести целое состояние тому, кто их найдёт. 8 апреля, 23:40 Яйцо, подаренное императором Александром III жене Марии Фёдоровне на Рождество 1887 года. Обложка © Faberge.com

Некоторые из сокровищ могут вместиться в небольшой рюкзак, для доставки других придётся заказывать несколько крупных грузовиков. Все древние артефакты так или иначе связаны с историей России и могут быть обнаружены там, где и происходили жизненно важные для государства события.

Библиотека Ивана Грозного

Дом Пашкова. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

То, что библиотека Ивана Грозного существовала, — исторический факт. После падения Константинополя Москва получила статус Третьего Рима, и именно в столицу были эвакуированы фолианты византийских императоров. С течением времени драгоценные книги стали ядром "либереи" Ивана Грозного, который, помимо всего прочего, был заправским книгочеем. Часть византийских фолиантов была переведена на русский язык богословом Максимом Греком, на его воспоминания и опираются исследователи.

В разное время попытки отыскать библиотеку Ивана Грозного предпринимали Ватикан, НКВД, немецкие учёные, миллиардеры, археологи, но всё безрезультатно: она как сквозь землю провалилась. Библиотеку Ивана Грозного искали в Московском Кремле, в доме Пашкова, в Коломенском, Александрове, Вологде, Рязани и Курске. Некоторые "Индианы Джонсы" разорились и сошли с ума в процессе поиска. Активные попытки раскопать "либерею" закончились в 1997 году.

Татаро-монгольское золото

Сарай-Бату — туристический центр, посвящённый истории и культуре золотоордынского ханства. Фото © Shutterstock

Ордынское иго длилось 237 лет, отношения между Золотой Ордой и Русью были неоднозначными и оставили много тайн. Одна из них — золото Батыя. По легенде, внук Чингисхана однажды собрал с русских земель столько дани, что её хватило на то, чтобы отлить из чистого золота две лошадиные статуи в полный рост. Некоторое время они находились под охраной возле ворот столицы Золотой Орды — Сарай-Бату, что в 130 километрах от Астрахани. Однако во времена конфликта Батыя и Тохтамыша "золотые лошади" исчезли. Археологи уверены, что искать их нужно среди татарских курганов Астраханской и Волгоградской областей. Копали, копают, но до сих пор ничего похожего не нашли.

Смутное время в России

Колонна Сигизмунда. Памятник королю Сигизмунду III в Варшаве. Фото © Shutterstock

В этой истории замешан польский король Сигизмунд III, который в годы Смутного времени в России разграбил столицу и отправил все сокровища в Смоленск. По оценкам современников, этот обоз включал в себя почти тысячу повозок с золотом, иконами и другими драгоценностями.

Но по пути обоз бесследно исчез. То ли его разграбили (в годы Смуты это было рядовым явлением), то ли кто-то додумался его закопать. Сам Сигизмунд III умер от инсульта в 1632 году, а его подельники исчезли в неизвестном направлении. Некоторые исследователи считают, что сокровища Сигизмунда — фейк. Однако находятся те, кто не оставляет попыток откопать золото Смутного времени.

Яйцо Фаберже: фото, цена

Яйцо, подаренное императором Александром III жене Марии Фёдоровне на Рождество 1887 года. Фотография 1902 года. Фото © Trendencias.com

Эти ювелирные шедевры до сих пор вызывают трепет, особенно среди тех, кто никогда не найдёт деньги на такой антиквариат. Яйца Фаберже, точнее их цена, впечатляют: каждое стоит несколько миллионов долларов.

В 1909 году ювелир Карл Фаберже изготовил для императора Николая II пасхальное яйцо памяти его отца Александра III. Оно было сделано из платины и инкрустировано драгоценными камнями. Последний известный человек, который держал его в руках, — мать Николая II Мария Фёдоровна. А потом началась революция, и яйцо кануло в небытие. То ли его украли при штурме Зимнего дворца, то ли кто-то из близких августейшей семьи перевёз его за рубеж. Некоторые коллекционеры не теряют надежды когда-нибудь отыскать этот артефакт, тем более что в 2012 году в Британии всплыло одно подобное яйцо. Однако экспертиза показала, что это раритет времён Александра III, а не его сына.

"Золото Колчака": где находится, сколько стоит

Адмирал Колчак. Фото © Wikimedia

Некоторое время золотым запасом Российской империи распоряжался главнокомандующий белогвардейской армией адмирал Колчак. По оценкам экспертов, так называемое золото Колчака весило 505 тонн. По самым грубым оценкам, стоит такое богатство почти 25 млрд долларов (или 50 млн долларов за тонну). По другим данным, тонна золота в 2023 году оценивается в 64 млн долларов, что автоматически увеличивает стоимость "золота Колчака" до 32 млрд долларов. Часть этого богатства, предположительно, истратили белогвардейцы, часть попала в руки советского правительства. Однако многие считают, что по просторам Сибири до сих пор разбросано "золото Колчака", точнее те остатки, что успели зарыть в землю белогвардейцы.

Крымское золото: стоимость, куда исчезло

Керченский историко-археологический музей до 1922 года. Фото © Wikimedia

Ещё одна история, связанная с наследием царской России, — золото Боспорского царства (V век до н.э – V век н.э.). Волею судеб оно попало на территорию России, и если внимательно посмотреть на Крым на карте, то можно обратить внимание на город Керчь. Именно там располагается Керченский историко-археологический музей. До начала Великой Отечественной войны там хранилось 719 золотых экспонатов — часть наследия Боспорского царства. В 1941 году город оккупировали немцы, и работники музея, упаковав золото в чемоданы, эвакуировали его в Краснодарский край. Однако о "золотых чемоданах" пронюхала зондеркоманда и устроила за ними охоту. Советские партизаны закопали золото и вскоре погибли в бою. Следы золота потерялись. После войны чекисты проводили по этому поводу расследование, но безрезультатно. По последним данным, золото до сих пор может "прятаться" в районе горы Беден.

Янтарная комната: фото, стоимость, где находится

Янтарная комната Екатерининского дворца. Фото © ТАСС / Мария Колосова

Артефакт времён Петра I, пожалуй, один из наиболее известных в этом списке. По некоторым данным, Янтарная комната представляла собой кабинет со стенами из янтаря, украшенными панно и драгоценными камнями. По одной из версий, реликвию вывезли немцы в Кёнигсбергский замок, но во время бомбардировки города здание было сильно повреждено, а вместе с ним и Янтарная комната.

Лейтенант Леонид Аринштейн, командовавший стрелковым взводом во время Кёнигсбергской операции, считается последним человеком, который видел этот ювелирный шедевр. В 1968 году замок окончательно разрушили по приказу Брежнева. В октябре 2020-го водолазы из группы "Балттех" обнаружили обломки крейсера SS Karlsruhe, на котором отступавшие немцы пытались спастись от РККА. Вместе с обломками корабля со дна подняли несколько ящиков с янтарными осколками. И, по данным Live Science, это могли быть остатки Янтарной комнаты. В любом случае в первозданном виде реликвия Петра I не сохранилась, скорее всего, её растащили на сувениры. В 2003 году российские специалисты к 300-летнему юбилею Санкт-Петербурга завершили советский проект-долгострой по реконструкции Янтарной комнаты.

Авторы Евгений Жуков