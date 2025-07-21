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21 июля, 10:04
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В России требуют ввести визовый режим с Азербайджаном после разворота Алиева к Украине

Член СПЧ Кабанов: РФ следует ввести визовый режим для Азербайджана из-за Алиева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

России стоит впускать граждан Азербайджана лишь при наличии визы из-за резкой антироссийской риторики президента соседней республики Ильхама Алиева. Такое мнение высказал член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов у себя в телеграм-канале.

«После откровенно антироссийского выступления Алиева нам нужно подумать о введении визового режима, прежде всего, с Азербайджаном. Только такими конкретными и доходчивыми шагами мы сможем предотвратить возможные более серьёзные недружественные действия со стороны наших недругов. Надо сразу жёстко «давать по сусалам», дабы не было глупого желания лезть дальше», — написал он.

Кабанов подчеркнул необходимость жёстких мер со стороны Москвы в отношении стран, которые могут проявлять недружественные действия. По мнению члена СПЧ, такие шаги помогут предотвратить возможные провокации со стороны соседа и укрепить безопасность.

Правозащитник также выразил сомнения относительно прежних заявлений о партнёрских отношениях с Азербайджаном, назвав их неактуальными и не отражающими нынешнюю геополитическую реальность.

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Ранее президент Азербайджана публично заявил о своей поддержке Киева, назвав действия России в рамках спецоперации «оккупацией». За день до этого заявления он с радостью принял в подарок от украинской журналистки шевроны военных ВСУ. Политик призвал украинцев не сдаваться и продолжать воевать.

Владимир Озеров
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