России стоит впускать граждан Азербайджана лишь при наличии визы из-за резкой антироссийской риторики президента соседней республики Ильхама Алиева. Такое мнение высказал член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов у себя в телеграм-канале.

«После откровенно антироссийского выступления Алиева нам нужно подумать о введении визового режима, прежде всего, с Азербайджаном. Только такими конкретными и доходчивыми шагами мы сможем предотвратить возможные более серьёзные недружественные действия со стороны наших недругов. Надо сразу жёстко «давать по сусалам», дабы не было глупого желания лезть дальше», — написал он.

Кабанов подчеркнул необходимость жёстких мер со стороны Москвы в отношении стран, которые могут проявлять недружественные действия. По мнению члена СПЧ, такие шаги помогут предотвратить возможные провокации со стороны соседа и укрепить безопасность.

Правозащитник также выразил сомнения относительно прежних заявлений о партнёрских отношениях с Азербайджаном, назвав их неактуальными и не отражающими нынешнюю геополитическую реальность.