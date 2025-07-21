Алиев открыто пошёл против России и призвал Украину «не соглашаться на оккупацию»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые публично занял прокиевскую позицию, назвав действия России в рамках спецоперации «оккупацией». Соответствующее заявление политик сделал на III Шушинском глобальном медиафоруме в Ханкенди 20 июля.

«Я считаю, что мой ответ соответствует стремлениям украинского народа. Никогда не соглашайтесь на оккупацию. Это главный совет. Мы придерживались именно такого пути», — сказал азербайджанский лидер.

Он также предложил Киеву воспользоваться опытом Баку, который вернул контроль над Карабахом военным путём. Это первое столь откровенное высказывание Алиева в поддержку Украины с начала полномасштабного конфликта.