Алиев открыто пошёл против России и призвал Украину «не соглашаться на оккупацию»
Алиев публично встал на сторону Киева, назвав действия России оккупацией
Ильхам Алиев. Обложка © ТАСС / DPA / Picture alliance / Bernd von Jutrczenka
Президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые публично занял прокиевскую позицию, назвав действия России в рамках спецоперации «оккупацией». Соответствующее заявление политик сделал на III Шушинском глобальном медиафоруме в Ханкенди 20 июля.
«Я считаю, что мой ответ соответствует стремлениям украинского народа. Никогда не соглашайтесь на оккупацию. Это главный совет. Мы придерживались именно такого пути», — сказал азербайджанский лидер.
Он также предложил Киеву воспользоваться опытом Баку, который вернул контроль над Карабахом военным путём. Это первое столь откровенное высказывание Алиева в поддержку Украины с начала полномасштабного конфликта.
Напомним, что в рамках всё того форума в Ханкенди украинская журналистка преподнесла Ильхаму Алиеву шевроны военнослужащих ВСУ. Тот принял их и выглядел весьма довольным такому подарку.