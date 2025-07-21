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Регион
21 июля, 09:20
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Алиев открыто пошёл против России и призвал Украину «не соглашаться на оккупацию»

Алиев публично встал на сторону Киева, назвав действия России оккупацией

Ильхам Алиев. Обложка © ТАСС / DPA / Picture alliance / Bernd von Jutrczenka

Ильхам Алиев. Обложка © ТАСС / DPA / Picture alliance / Bernd von Jutrczenka

Президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые публично занял прокиевскую позицию, назвав действия России в рамках спецоперации «оккупацией». Соответствующее заявление политик сделал на III Шушинском глобальном медиафоруме в Ханкенди 20 июля.

«Я считаю, что мой ответ соответствует стремлениям украинского народа. Никогда не соглашайтесь на оккупацию. Это главный совет. Мы придерживались именно такого пути», — сказал азербайджанский лидер.

Он также предложил Киеву воспользоваться опытом Баку, который вернул контроль над Карабахом военным путём. Это первое столь откровенное высказывание Алиева в поддержку Украины с начала полномасштабного конфликта.

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Напомним, что в рамках всё того форума в Ханкенди украинская журналистка преподнесла Ильхаму Алиеву шевроны военнослужащих ВСУ. Тот принял их и выглядел весьма довольным такому подарку.

Юрий Лысенко
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