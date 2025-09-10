Фон дер Ляйен: Еврокомиссия не намерена конфисковывать активы России
Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Еврокомиссия не планирует конфисковывать замороженные российские активы, а намерена использовать их для предоставления Украине кредитов на репарации. Данное заявление сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы должны работать в срочном порядке над новым решением, как финансировать военный ответ и усилия Украины на основе российских мобилизованных активов. С остатками денежных средств, связанными с российскими активами, мы можем предоставить Украине кредит на «репарации». Сами активы тронуты не будут», — пояснила она.
Фон дер Ляйен уточнила, что Украина должна будет вернуть кредит только после получения «репараций» от России по окончании конфликта. Она призвала ЕС в срочном порядке разработать новый механизм для обеспечения Киева стабильным финансированием.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что Европейский союз не рассматривает возможность возврата замороженных российских активов без выполнения Москвой условия о компенсации Украине.