Фон дер Ляйен: Еврокомиссия не намерена конфисковывать активы России

Еврокомиссия не планирует конфисковывать замороженные российские активы, а намерена использовать их для предоставления Украине кредитов на репарации. Данное заявление сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы должны работать в срочном порядке над новым решением, как финансировать военный ответ и усилия Украины на основе российских мобилизованных активов. С остатками денежных средств, связанными с российскими активами, мы можем предоставить Украине кредит на «репарации». Сами активы тронуты не будут», — пояснила она.

Фон дер Ляйен уточнила, что Украина должна будет вернуть кредит только после получения «репараций» от России по окончании конфликта. Она призвала ЕС в срочном порядке разработать новый механизм для обеспечения Киева стабильным финансированием.