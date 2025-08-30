Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 08:30

Каллас исключила возврат замороженных активов России без компенсаций Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Европейский союз не рассматривает возможность возврата замороженных российских активов без выполнения Москвой условия о компенсации Украине. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас перед неформальной встречей глав МИД стран союза в Копенгагене.

«Мы собираемся углубиться в вопросы, связанные с замороженными активами РФ. По этому поводу есть некоторые нюансы, но нам действительно нужны аргументированные дебаты, потому что мы не можем себе представить, что при наличии соглашения о прекращении огня или мирного соглашения эти активы будут возвращены России, если она не выплатили компенсации Украине», — подчеркнула Каллас.

Ранее премьер Бельгии заявил, что последствия конфискации активов РФ будут негативными. По его словам, конфискация российских активов чревата негативными «системными последствиями», вплоть до того, что отдельные страны могут решить вывести свои капиталы из ЕС. Де Вевер настаивает на необходимости сохранения статус-кво и отказа от каких-либо манипуляций с активами.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Кая Каллас
  • Россия
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
