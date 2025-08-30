Каллас исключила возврат замороженных активов России без компенсаций Украине
Европейский союз не рассматривает возможность возврата замороженных российских активов без выполнения Москвой условия о компенсации Украине. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас перед неформальной встречей глав МИД стран союза в Копенгагене.
«Мы собираемся углубиться в вопросы, связанные с замороженными активами РФ. По этому поводу есть некоторые нюансы, но нам действительно нужны аргументированные дебаты, потому что мы не можем себе представить, что при наличии соглашения о прекращении огня или мирного соглашения эти активы будут возвращены России, если она не выплатили компенсации Украине», — подчеркнула Каллас.
Ранее премьер Бельгии заявил, что последствия конфискации активов РФ будут негативными. По его словам, конфискация российских активов чревата негативными «системными последствиями», вплоть до того, что отдельные страны могут решить вывести свои капиталы из ЕС. Де Вевер настаивает на необходимости сохранения статус-кво и отказа от каких-либо манипуляций с активами.