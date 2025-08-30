Каллас исключила возврат замороженных активов России без компенсаций Украине

Европейский союз не рассматривает возможность возврата замороженных российских активов без выполнения Москвой условия о компенсации Украине. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас перед неформальной встречей глав МИД стран союза в Копенгагене.

«Мы собираемся углубиться в вопросы, связанные с замороженными активами РФ. По этому поводу есть некоторые нюансы, но нам действительно нужны аргументированные дебаты, потому что мы не можем себе представить, что при наличии соглашения о прекращении огня или мирного соглашения эти активы будут возвращены России, если она не выплатили компенсации Украине», — подчеркнула Каллас.