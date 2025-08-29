Мессенджер MAX
29 августа, 12:41

«НАТО-лайт» и санкции против России: Зеленский назвал три желаемых блока гарантий безопасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский обозначил три ключевых условия, которые, по его мнению, должны лечь в основу гарантий безопасности для Украины. Первый пункт предполагает поддержание текущей численности вооружённых сил и их оснащение за счёт производства вооружений как на самой Украине, так и в странах Европы и Соединённых Штатах.

Кроме того, Зеленский подчеркнул необходимость достижения чётких договорённостей с партнёрами на высшем уровне об их готовности оказать поддержку (так называемый формат «НАТО-лайт»). Третье условие связано с сохранением санкционного давления на Россию, а также с направлением замороженных российских активов на восстановление украинской экономики.

Касаясь ближайших планов, Зеленский сообщил, что на следующей неделе запланирована работа в рамках европейского направления. Он выразил уверенность в необходимости проведения встречи на высшем уровне, чтобы достичь полной ясности по вопросу безопасности и обеспечить общее понимание дальнейших действий. По его словам, для этого предполагается провести несколько мероприятий на разных площадках.

В ЕС раскрыли, в чём для них заключаются гарантии безопасности Украины
Ранее СМИ сообщили, что США поменяли позицию в отношении гарантий безопасности для Украины. По данным Financial Times, Вашингтон согласен обеспечить западные контингенты средствами разведки и системами для поддержания воздушной безопасности.

Никита Никонов
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
