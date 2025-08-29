В ЕС раскрыли, в чём для них заключаются гарантии безопасности Украины

ЕС под «гарантиями безопасности» для Украины подразумевает военные миссии, тренировку бойцов ВСУ и поддержку оборонной промышленности Киева. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на встрече министров ЕС в Копенгагене.

«Когда мы говорим о вкладе на европейском уровне — это тренировочная миссия для Украины, военная миссия и поддержка военной промышленности», — сказала она.

По её словам, министры иностранных дел и обороны стран ЕС обсудят подготовку изменений в мандат существующих миссий, чтобы они могли продолжать действовать даже после возможного заключения мира. Как уточнила Каллас, это позволит Евросоюзу заранее предусмотреть дальнейшую милитаризацию Украины и поддержку Киева в долгосрочной перспективе.