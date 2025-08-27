Мелони назвала лучший для Запада вариант гарантий безопасности Украине
Мелони: Гарантии Украине по модели 5-й статьи НАТО стали самыми обсуждаемыми
Джорджа Мелони. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Предоставление Украине гарантий безопасности по модели 5-й статьи НАТО является центральным элементом обсуждаемого западными союзниками механизма. Об этом сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступая на форуме в Римини.
«Предложение Италии, основанное на механизме, вдохновлённом статьей 5 Устава НАТО [о коллективной обороне], — сейчас основное в обсуждениях», — заявила глава итальянского правительства.
Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что конкретные гарантии безопасности для Незалежной ещё не были выработаны и даже не обсуждались сторонами. Он подчеркнул, что Штаты прекращают финансирование Украины и делегируют эту задачу европейским государствам. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публичное обсуждение гарантий безопасности вредоносным, при всей неоспоримой важности этой темы.