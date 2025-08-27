Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 августа 2025, 11:59

Мелони назвала лучший для Запада вариант гарантий безопасности Украине

Мелони: Гарантии Украине по модели 5-й статьи НАТО стали самыми обсуждаемыми

Джорджа Мелони. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Джорджа Мелони. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Предоставление Украине гарантий безопасности по модели 5-й статьи НАТО является центральным элементом обсуждаемого западными союзниками механизма. Об этом сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступая на форуме в Римини.

«Предложение Италии, основанное на механизме, вдохновлённом статьей 5 Устава НАТО [о коллективной обороне], — сейчас основное в обсуждениях», — заявила глава итальянского правительства.
FT: Запад намерен создать три линии обороны для гарантий безопасности Украине
FT: Запад намерен создать три линии обороны для гарантий безопасности Украине

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что конкретные гарантии безопасности для Незалежной ещё не были выработаны и даже не обсуждались сторонами. Он подчеркнул, что Штаты прекращают финансирование Украины и делегируют эту задачу европейским государствам. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публичное обсуждение гарантий безопасности вредоносным, при всей неоспоримой важности этой темы.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Джорджа Мелони
  • Украина
  • Италия
  • НАТО
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar