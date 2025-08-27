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Опубликовано 27 августа 2025, 10:18

Песков счёл вредным публичное обсуждение гарантий безопасности по Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Публичное обсуждение гарантий безопасности вредит переговорному процессу по Украине, несмотря на критическую важность этой темы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подтвердил, что вопрос гарантий постоянно присутствует в повестке контактов и является фундаментальным для поиска путей урегулирования.

«Но мы не хотели бы сейчас вести разговор на эту тему в публичном формате. Считаем это неполезным для общей результативности», — подчеркнул Песков.

Сибига подтвердил переговоры о гарантиях безопасности Украины с Марко Рубио
Сибига подтвердил переговоры о гарантиях безопасности Украины с Марко Рубио

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что конкретные параметры гарантий безопасности для Украины не определены и не обсуждались сторонами. По его словам, Вашингтон снимает с себя обязательства по финансированию Незалежной, делая европейские государства главными донорами.

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Александра Мышляева
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