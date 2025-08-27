Песков счёл вредным публичное обсуждение гарантий безопасности по Украине

Публичное обсуждение гарантий безопасности вредит переговорному процессу по Украине, несмотря на критическую важность этой темы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подтвердил, что вопрос гарантий постоянно присутствует в повестке контактов и является фундаментальным для поиска путей урегулирования.

«Но мы не хотели бы сейчас вести разговор на эту тему в публичном формате. Считаем это неполезным для общей результативности», — подчеркнул Песков.