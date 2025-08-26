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Опубликовано 26 августа 2025, 09:19

Сибига подтвердил переговоры о гарантиях безопасности Украины с Марко Рубио

Обложка © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Обложка © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Глава украинского МИД Андрей Сибига провёл телефонные переговоры с европейскими политиками и американским госсекретарём Марко Рубио, в ходе которых обсуждался вопрос предоставления Украине международных гарантий безопасности. О содержании беседы сообщил непосредственно министр иностранных дел Незалежной у себя в социальных сетях.

Дипломат заявил, что подтвердил позицию Киева о гарантиях безопасности, которые должны быть конкретными, эффективными и юридически обязательными.

«Они должны быть многоплановыми, включая военный, дипломатический, правовой и другие уровни. Мы все разделяем убеждение, что украинская армия является фундаментальным уровнем любых таких гарантий, поэтому её максимальное укрепление является нашим главным приоритетом», — написал Сибига.

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Ранее президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что конкретные параметры гарантий безопасности для Украины на текущий момент не определены и не обсуждались сторонами. По его словам, США прекращают финансирование Киева и ожидают, что европейские страны возьмут на себя ведущую роль в вопросах его безопасности.

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Александра Мышляева
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