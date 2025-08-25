Трамп заявил, что гарантии безопасности для Украины ещё не определены

Конкретные параметры гарантий безопасности для Украины на текущий момент не определены и не обсуждались сторонами. Соответствующее заявление сделал президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в ходе общения с прессой на церемонии подписания новых указов.

«Мы не знаем, какие будут гарантии безопасности, потому что мы пока не обсуждали конкретику. Посмотрим. Во-первых, значительные гарантии безопасности им окажет Европа, как и должно быть, потому что они находятся там. Но мы будем вовлечены с точки зрения оказания им поддержки», — заявил американский лидер.