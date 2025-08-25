Трамп заявил, что гарантии безопасности для Украины ещё не определены
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason
Конкретные параметры гарантий безопасности для Украины на текущий момент не определены и не обсуждались сторонами. Соответствующее заявление сделал президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в ходе общения с прессой на церемонии подписания новых указов.
«Мы не знаем, какие будут гарантии безопасности, потому что мы пока не обсуждали конкретику. Посмотрим. Во-первых, значительные гарантии безопасности им окажет Европа, как и должно быть, потому что они находятся там. Но мы будем вовлечены с точки зрения оказания им поддержки», — заявил американский лидер.
При этом он акцентировал внимание на том, что США более не несут финансовых обязательств по финансированию Украины, возлагая основную ответственность за её безопасность на европейские государства.
Напомним, глава США уже давал Киеву понять, что без соглашения с Москвой обойтись не получится. При этом с Европой тоже не всё просто — в Венгрии считают, что Евросоюз настроен продолжать подливать масла в огонь конфликта на Украине.