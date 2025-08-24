Мессенджер MAX
24 августа, 12:55

Две чаши весов: В Венгрии обвинили Европу в жажде продолжать конфликт на Украине

Санто: ЕС намерен вести войну до последнего украинца, а Трамп стремится к миру

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Президент США Дональд Трамп является наиболее выгодным и, возможно, лучшим для Украины, но его миротворческие инициативы сталкиваются с нерушимой стеной — решимостью Евросоюза вести войну «до последнего украинца». Такое мнение высказал глава венгерского Центра фундаментальных прав Миклоша Санто в соцсети X.

«Может быть, президент Дональд Трамп — это лучшее, что есть у Украины, но технократы ЕС не успокоятся. Они довольствуются тем, что позволяют украинцам воевать «до последнего человека», лишь бы сохранить своё политическое положение. Это возмутительно», — отметил он.

Раскрыта сумма, которую ЕС потратил на Украину с начала СВО

Желание продолжать конфликт подтверждают и траты европейских стран на военные нужды Киева. Так за первые семь месяцев 2025 года Брюссель перечислил Киеву 10,1 миллиарда евро. Для спонсирования Незалежной была использована прибыль от замороженных активов российского Центробанка.

