Президент США Дональд Трамп является наиболее выгодным и, возможно, лучшим для Украины, но его миротворческие инициативы сталкиваются с нерушимой стеной — решимостью Евросоюза вести войну «до последнего украинца». Такое мнение высказал глава венгерского Центра фундаментальных прав Миклоша Санто в соцсети X.

«Может быть, президент Дональд Трамп — это лучшее, что есть у Украины, но технократы ЕС не успокоятся. Они довольствуются тем, что позволяют украинцам воевать «до последнего человека», лишь бы сохранить своё политическое положение. Это возмутительно», — отметил он.