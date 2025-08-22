Раскрыта сумма, которую ЕС потратил на Украину с начала СВО
ЕК: Общий объём финансовой помощи, оказанной ЕС Украине, достиг 168,9 млрд евро
Общий объём финансовой помощи, оказанной Евросоюзом (ЕС) Украине с начала СВО, достиг 168,9 млрд евро. Как сообщила Еврокомиссия (ЕК), значительная часть этих средств, а именно 59,6 млрд евро, была потрачена на поставки вооружения.
«168,9 млрд евро составил общий объем помощи от Евросоюза и его стран-членов», — сообщила ЕК.
Страны ЕС выделили в общей сложности 59,6 млрд евро на финансирование поставок оружия Украине, чтобы она могла продолжать воевать. Эта сумма включает в себя как прямые поставки вооружений от отдельных стран, так и средства, выделенные через Европейский фонд мира.
