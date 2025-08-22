Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Регион
22 августа, 13:31

Раскрыта сумма, которую ЕС потратил на Украину с начала СВО

ЕК: Общий объём финансовой помощи, оказанной ЕС Украине, достиг 168,9 млрд евро

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rarrarorro

Общий объём финансовой помощи, оказанной Евросоюзом (ЕС) Украине с начала СВО, достиг 168,9 млрд евро. Как сообщила Еврокомиссия (ЕК), значительная часть этих средств, а именно 59,6 млрд евро, была потрачена на поставки вооружения.

«168,9 млрд евро составил общий объем помощи от Евросоюза и его стран-членов», — сообщила ЕК.

Страны ЕС выделили в общей сложности 59,6 млрд евро на финансирование поставок оружия Украине, чтобы она могла продолжать воевать. Эта сумма включает в себя как прямые поставки вооружений от отдельных стран, так и средства, выделенные через Европейский фонд мира.

Трамп продаст ещё одной стране американские ПВО Patriot для Украины
Ранее Life.ru рассказывал, что российские хакеры из Killnet влезли в базы данных Генштаба ВСУ и выяснили, что за всё время СВО погибших и пропавших без вести солдат Киев насчитал у себя 1,7 миллиона. При этом больше всего бойцов Киев потерял, устроив вторжение в Курскую область.

  • Новости
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
