Трамп продаст ещё одной стране американские ПВО Patriot для Украины

Литва выделит 30 миллионов евро на закупку для Украины американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщила министр обороны республики Довиле Шакалене агентству BNS по итогам встречи глав МО стран Балтии с шефом Пентагона США Питом Хегсетом.

«Литва сообщила о своей позиции, о том, что присоединится к закупке производимого в США оружия, конкретно к приобретению систем Patriot, выделив на это около 30 млн евро», — приводит агентство слова министра.