Трамп продаст ещё одной стране американские ПВО Patriot для Украины
Литва выделит €30 млн на закупку систем Patriot для Украины
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Литва выделит 30 миллионов евро на закупку для Украины американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщила министр обороны республики Довиле Шакалене агентству BNS по итогам встречи глав МО стран Балтии с шефом Пентагона США Питом Хегсетом.
«Литва сообщила о своей позиции, о том, что присоединится к закупке производимого в США оружия, конкретно к приобретению систем Patriot, выделив на это около 30 млн евро», — приводит агентство слова министра.
Шакалене добавила, что Литва полностью разделяет решение президента США Дональда Трампа помочь Украине.
Напомним, Трамп заявлял о достигнутой договорённости между США и ЕС о поставках вооружения Украине. Он договорился с генсеком НАТО Марком Рютте о поставках американского оружия Киеву за счёт европейских стран. Правда, сказать странам ЕС об этом они забыли. Президент США также пригрозил России введением пошлин, если конфликт не будет урегулирован в течение 50 дней.