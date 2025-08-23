ЕС раскрыл сумму переданных Киеву средств из доходов от российских активов

Европейский союз в течение первых семи месяцев 2025 года осуществил масштабную финансовую операцию, перечислив Украине 10,1 млрд евро, полученных от управления замороженными активами Центрального банка России. Об этом сообщает немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на официальные данные Европейской комиссии.

Финансовые потоки организованы через механизм макрофинансовой помощи (MFA) в рамках кредитной линии G7, где выплаты по кредиту осуществляются за счёт прибыли от заблокированных российских активов. Общий объём поддержки Украины со стран ЕС с февраля 2022 года достиг 168,9 миллиарда евро, включая гуманитарную, финансовую и военную помощь.