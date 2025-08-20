«Нет единой позиции»: Саммит в Вашингтоне показал глубокий раскол в ЕС

Подводя итоги саммита в Вашингтоне американист Малек Дудаков заявил, что Евросоюз столкнулся с расколом. По его словам, у лидеров объединения сегодня нет единой позиции по ряду ключевых вопросов, поэтому в США поехала целая делегация, а не один представитель.

«По торговле, по тарифам и так далее — этих расколов там очень много. И никакой единой позиции мы не наблюдали, кроме того, что «помогите нам, дайте нам гарантии безопасности, ну ещё заодно вот этому парню в чёрной жилетке тоже желательно бы эти гарантии безопасности дать», — сыронизировал политолог.