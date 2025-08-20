«Нет единой позиции»: Саммит в Вашингтоне показал глубокий раскол в ЕС
Американист Дудаков: Саммит в Вашингтоне показал раскол в ЕС
Флаг ЕС. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi
Подводя итоги саммита в Вашингтоне американист Малек Дудаков заявил, что Евросоюз столкнулся с расколом. По его словам, у лидеров объединения сегодня нет единой позиции по ряду ключевых вопросов, поэтому в США поехала целая делегация, а не один представитель.
«По торговле, по тарифам и так далее — этих расколов там очень много. И никакой единой позиции мы не наблюдали, кроме того, что «помогите нам, дайте нам гарантии безопасности, ну ещё заодно вот этому парню в чёрной жилетке тоже желательно бы эти гарантии безопасности дать», — сыронизировал политолог.
Кроме того, в эфире телеканала «Звезда» эксперт прокомментировал информацию о готовности США продавать оружие европейским странам для снабжения Украины. По его словам, для украинских лоббистов это не самый позитивный сценарий, поскольку им придётся стоять в общей очереди и ждать несколько лет этого оружия.
Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС работает над гарантиями безопасности для Украины по принципу 5-й статьи НАТО. По данным Bloomberg, десять стран ЕС отправят войска на Украину после мирного соглашения. Однако Politico сообщает, что в ЕС считают трудноосуществимым план отправить войска на Украину.