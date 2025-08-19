«Коалиция нежелающих»: В Совфеде подвели итоги встречи Трампа с Зеленским и лидерами ЕС

Важнейшим итогом прошедшего в Вашингтоне саммита с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и лидеров ЕС является конструктивный настрой президента США на достижение мирного урегулирования, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Однако, по его словам, для завершения конфликта ещё предстоит проделать долгую и серьёзную работу.

«Потому что, как мы все убедились, вот эта вот коалиция не желающих отпускать Украину из собственных рук — она не намерена идти на какие-то позитивные шаги», — подчеркнул парламентарий.