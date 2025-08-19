«Коалиция нежелающих»: В Совфеде подвели итоги встречи Трампа с Зеленским и лидерами ЕС
Сенатор Карасин: ЕС хочет сохранить Украину для контрбаланса России
Трамп, Зеленский, лидеры ЕС и НАТО. Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon
Важнейшим итогом прошедшего в Вашингтоне саммита с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и лидеров ЕС является конструктивный настрой президента США на достижение мирного урегулирования, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Однако, по его словам, для завершения конфликта ещё предстоит проделать долгую и серьёзную работу.
«Потому что, как мы все убедились, вот эта вот коалиция не желающих отпускать Украину из собственных рук — она не намерена идти на какие-то позитивные шаги», — подчеркнул парламентарий.
Собеседник телеканала «Звезда» уверен, что у ЕС есть просчитанный геополитический план по использованию Украины в качестве постоянного политического и силового контрбаланса России. Однако этот подход необходимо сломать и наладить нормальную атмосферу в отношениях между странами. Но когда и как это будет сделано — вопрос открытый.
Напомним, 18 августа в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В какой-то момент президент США приостановил беседу, чтобы созвониться с Владимиром Путиным и сообщить ему о результатах переговоров. Их беседа носила конструктивный и откровенный характер. После переговоров в Белом доме Трамп заявил о начале подготовки ко встрече между Путиным и Зеленским, который уже подчеркнул, что Украина не настаивает на перемирии для переговоров с Россией.