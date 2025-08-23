«Впереди интересные времена»: Трамп намекнул Киеву о необходимости соглашения с Россией

Президент США Дональд Трамп в соцсетях намекнул на необходимость Киеву согласиться с условиями Москвы. Об этом сообщает NBC. Телеканал ссылается на пост Трампа в соцсети Truth Social от 21 августа, где он загадочно упомянул о грядущих «интересных временах» в конфликте на Украине, не дав при этом никаких пояснений.

«В своём посте в четверг Трамп писал, что так как Украина в основном обороняется, ей сложно победить Россию. Чиновник Белого дома заявил, что пост должен был указать на то, что Украине придётся принять сделку в большей степени на условиях России», — говорится в материалах издания.

Кроме того, издание Politico в пятницу, цитируя анонимного американского чиновника, сообщило, что Трамп действительно полагает, что Киеву следует принять этот путь.