«Впереди интересные времена»: Трамп намекнул Киеву о необходимости соглашения с Россией
NBC: Трамп дал понять, что Киев должен пойти на мирную сделку на условиях РФ
Президент США Дональд Трамп в соцсетях намекнул на необходимость Киеву согласиться с условиями Москвы. Об этом сообщает NBC. Телеканал ссылается на пост Трампа в соцсети Truth Social от 21 августа, где он загадочно упомянул о грядущих «интересных временах» в конфликте на Украине, не дав при этом никаких пояснений.
«В своём посте в четверг Трамп писал, что так как Украина в основном обороняется, ей сложно победить Россию. Чиновник Белого дома заявил, что пост должен был указать на то, что Украине придётся принять сделку в большей степени на условиях России», — говорится в материалах издания.
Кроме того, издание Politico в пятницу, цитируя анонимного американского чиновника, сообщило, что Трамп действительно полагает, что Киеву следует принять этот путь.
Ранее сообщалось, что Незалежная рискует столкнуться со значительными трудностями, если мирная программа Трампа, направленная на разрешение конфликта, не будет реализована. Британские наблюдатели выделяют две критические слабости украинской армии, среди которых ощутимый недостаток живой силы и усугубляющиеся разногласия среди высшего командного состава.