Пытается «отыграть назад»: Политолог объяснил резкость Трампа по вопросу Украины

Президент США Дональд Трамп пытается отыграть ситуацию назад после встречи на Аляске и демонстрирует жесткость в отношении России, чтобы угодить некоторой части Республиканской партии. Такое мнение «Абзацу» высказал кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Эксперт пояснил, что нынешний президент США столкнулся с серьёзной критикой со стороны своих же однопартийцев-республиканцев, что вынудило его занять более жёсткую риторику. Даже актёр и политик Арнольд Шварценеггер отметился негативным комментарием о том, что Трамп неубедительно выглядел на переговорах с Владимиром Путиным и уступил ему по всем параметрам.

«Трамп действительно столкнулся с большими проблемами: раньше его в основном критиковали леволиберальные медиа, подконтрольные демократам, а тут ему досталось от своих однопартийцев-республиканцев», — пояснил эксперт «Абзацу».