Пытается «отыграть назад»: Политолог объяснил резкость Трампа по вопросу Украины
Политолог Фельдман: Пост Трамма об Украине — реакция на критику однопартийцев
Президент США Дональд Трамп пытается отыграть ситуацию назад после встречи на Аляске и демонстрирует жесткость в отношении России, чтобы угодить некоторой части Республиканской партии. Такое мнение «Абзацу» высказал кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.
Эксперт пояснил, что нынешний президент США столкнулся с серьёзной критикой со стороны своих же однопартийцев-республиканцев, что вынудило его занять более жёсткую риторику. Даже актёр и политик Арнольд Шварценеггер отметился негативным комментарием о том, что Трамп неубедительно выглядел на переговорах с Владимиром Путиным и уступил ему по всем параметрам.
«Трамп действительно столкнулся с большими проблемами: раньше его в основном критиковали леволиберальные медиа, подконтрольные демократам, а тут ему досталось от своих однопартийцев-республиканцев», — пояснил эксперт «Абзацу».
Это было лишь попыткой успокоить наиболее радикальную и антироссийски настроенную часть Республиканской партии, которая начала подозревать его в связях с РФ. Таким образом глава Белого дома хочет обелить свою репутацию в глазах неоконсерваторов, создав впечатление, что он, возможно, и желает победы Украине, но делать для этого ничего не станет, считает эксперт.
Ранее Дональд Трамп пообещал за две недели определить виновных в застопорившихся мирных переговорах между Россией и Украины. Кроме того, он объявил, что через две недели может принять решение о введении санкций и пошлин или не предпринять вообще никаких действий по ситуации в Незалежной.