В Великобритании заявили о серьёзной угрозе для Украины
The Telegraph: Украине грозит катастрофа, если план Трампа сорвётся
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House
Украина может столкнуться с серьёзными последствиями, если мирная повестка президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта обернётся крахом. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.
«Мирный план Трампа начинает показывать признаки провала. России это даёт ценное время. Для Украины это может иметь катастрофические последствия», — говорится в материале. Издание выделяет два ключевых слабых места украинской армии: острую нехватку личного состава и усиливающиеся внутренние разногласия в командной структуре.
Ранее Дональд Трамп пообещал за две недели определить виновных в застопорившихся мирных переговорах между Россией и Незалежной. Он также объявил, что через 14 дней может принять решение о введении санкций и пошлин или не предпринять вообще никаких действий по ситуации на Украине.