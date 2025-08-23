В Великобритании заявили о серьёзной угрозе для Украины

Украина может столкнуться с серьёзными последствиями, если мирная повестка президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта обернётся крахом. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

«Мирный план Трампа начинает показывать признаки провала. России это даёт ценное время. Для Украины это может иметь катастрофические последствия», — говорится в материале. Издание выделяет два ключевых слабых места украинской армии: острую нехватку личного состава и усиливающиеся внутренние разногласия в командной структуре.