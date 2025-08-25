Трамп назвал ситуацию в Южной Корее Судной ночью

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство обострением политической ситуации в Республике Корея. По его мнению, всё происходящее там напоминает ему «чистки или революцию». Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Что происходит в Южной Корее? Выглядит как чистки или революция. Мы не можем допустить этого и вести там бизнес», — отметил Трамп.

Он также напомнил, что в понедельник проведёт в Белом доме встречу с президентом республики Ли Чжэ Мёном.