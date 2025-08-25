Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 16:01

Трамп назвал ситуацию в Южной Корее Судной ночью

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство обострением политической ситуации в Республике Корея. По его мнению, всё происходящее там напоминает ему «чистки или революцию». Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Что происходит в Южной Корее? Выглядит как чистки или революция. Мы не можем допустить этого и вести там бизнес», — отметил Трамп.

Он также напомнил, что в понедельник проведёт в Белом доме встречу с президентом республики Ли Чжэ Мёном.

На Западе предсказали пять войн в ближайшую пятилетку
На Западе предсказали пять войн в ближайшую пятилетку

Ранее группа северокорейских военнослужащих пересекла демаркационную линию, разделяющую Северную и Южную Корею. На что южнокорейские силы ответили предупредительными выстрелами. Пресс-секретарь Комиссии ООН по военным преступлениям уточнил, что нарушители находились в районе, где проводились строительные и ремонтные работы вдоль демилитаризованной зоны.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Южная Корея
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar