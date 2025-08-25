Трамп назвал ситуацию в Южной Корее Судной ночью
Обложка © ТАСС / АР
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство обострением политической ситуации в Республике Корея. По его мнению, всё происходящее там напоминает ему «чистки или революцию». Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.
«Что происходит в Южной Корее? Выглядит как чистки или революция. Мы не можем допустить этого и вести там бизнес», — отметил Трамп.
Он также напомнил, что в понедельник проведёт в Белом доме встречу с президентом республики Ли Чжэ Мёном.
Ранее группа северокорейских военнослужащих пересекла демаркационную линию, разделяющую Северную и Южную Корею. На что южнокорейские силы ответили предупредительными выстрелами. Пресс-секретарь Комиссии ООН по военным преступлениям уточнил, что нарушители находились в районе, где проводились строительные и ремонтные работы вдоль демилитаризованной зоны.