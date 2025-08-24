Южная Корея заявила о нарушении границы военнослужащими КНДР

Группа северокорейских военнослужащих пересекла демаркационную линию, разделяющую Северную и Южную Корею. На что южнокорейские силы ответили предупредительными выстрелами. Об этом пишет Рёнхап со ссылкой на Командование ООН (UNC).

«Следственная группа Комиссии ООН по военным преступлениям подтвердила, что около 30 военнослужащих Корейской народной армии (КНА) пересекли военную демаркационную линию (ВДЛ) в районе, где они проводили строительные и ремонтные работы», — сообщил представитель Комиссии.

Пресс-секретарь Комиссии ООН по военным преступлениям уточнил, что нарушители находились в районе, где проводились строительные и ремонтные работы вдоль демилитаризованной зоны. Южнокорейские силы сделали несколько предупредительных выстрелов, пытаясь остановить продвижение солдат, однако они не отреагировали. После этого огонь был открыт по специально предназначенному для этого места, чтобы вернуть военных КНДР на северную сторону границы.

После инцидента Объединённый комитет начальников штабов ООН провёл расследование и подтвердил, что северокорейские военные заранее уведомили о строительных работах в демилитаризованной зоне. Представитель организации отметил важность диалога для снижения риска случайных конфликтов.