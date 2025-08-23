Мессенджер MAX
23 августа, 03:44

Пхеньян обвинил Сеул в провокации у границы

В КНДР сообщили о серии предупредительных выстрелов со стороны Сеула

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Южнокорейские войска 19 августа сделали более десяти предупредительных выстрелов из крупнокалиберного пулемёта в направлении военнослужащих КНДР. Стрельба произошла в зоне, где северокорейские солдаты занимались возведением заграждений. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Такие действия являются очень тревожным предзнаменованием, которое привело бы ситуацию в районе южной границы, где огромные вооруженные контингенты находятся в состоянии противостояния, к неконтролируемому состоянию, и наша армия обращает особое внимание на нынешнюю ситуацию», — заявил заместитель начальника Генштаба КНА генерал-лейтенант Ко Чон Чхор.

Согласно агентству, действия южнокорейской армии квалифицировали как провокацию. В сообщении отмечается, что стрельба велась по солдатам, находившимся на южной стороне границы. В Пхеньяне подчеркнули, что подобные инциденты могут быстро выйти из-под контроля, учитывая плотное сосредоточение вооружённых подразделений с обеих сторон.

А ранее телевидение Северной Кореи впервые показало репортаж об участии своих военнослужащих в боевых действиях в Курской области России. Сюжет продолжительностью около 20 минут был показан в рамках мероприятий в память о 101 северокорейском солдате, погибшем во время операции.

Тимур Хингеев
