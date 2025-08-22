В КНДР поставят памятник участникам операции в Курской области

В Пхеньяне будет создан мемориальный комплекс в честь офицеров и бойцов Корейской народной армии, принимавших участие в освобождении Курской области РФ. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство с ссылкой на лидера страны Ким Чен Ына.

«В столице с целью увековечивания великих заслуг участников боевых действий будут созданы мемориальный комплекс и памятник, посвящённые боевым подвигам», — сказал он.

Глава государства выступил на церемонии вручения государственных наград, включая медали Героя КНДР, и прикрепил их к портретам павших бойцов, размещённых на мемориальной стене. По его словам, страна будет учиться силе духа на примере этих военнослужащих, а их подвиг ценнее, чем победа в войне на собственной территории.