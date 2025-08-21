Мессенджер MAX
Регион
21 августа, 02:27

Ким Чен Ын наградил военных, участвовавших в освобождении Курской области

Ким Чен Ын с военными. Обложка © ЦТАК

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провёл встречу с командирами подразделений Корейской народной армии (КНА), которые принимали участие в освобождении Курской области. Об этом сообщает государственное агентство новостей ЦТАК.

В ходе встречи Ким Чен Ын получил подробный отчёт от северокорейских командиров о ходе военной деятельности их подразделений в оперативной зоне за рубежом и высоко оценил их усилия. Он подчеркнул, что перед военнослужащими были поставлены важнейшие задачи, которые они успешно выполнили, оправдав оказанное им доверие.

Ранее Life.ru писал, что глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров выразил благодарность Ким Чен Ыну за помощь, оказанную военными КНА в освобождении Курской области от ВСУ. Министр также обсудил с северокорейским лидером международные и региональные проблемы.

