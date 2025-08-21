Ким Чен Ын наградил военных, участвовавших в освобождении Курской области

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провёл встречу с командирами подразделений Корейской народной армии (КНА), которые принимали участие в освобождении Курской области. Об этом сообщает государственное агентство новостей ЦТАК.

В ходе встречи Ким Чен Ын получил подробный отчёт от северокорейских командиров о ходе военной деятельности их подразделений в оперативной зоне за рубежом и высоко оценил их усилия. Он подчеркнул, что перед военнослужащими были поставлены важнейшие задачи, которые они успешно выполнили, оправдав оказанное им доверие.