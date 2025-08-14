Глава ГУР Буданов* назвал три страны с опытом ведения современной войны

Лишь Россия, Украина и КНДР обладают опытом ведения полномасштабной войны с применением современных видов вооружений. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* в беседе с The Japan Times.

«Сейчас в мире есть только три страны, которые имеют опыт ведения современной войны на очень широком фронте с использованием практически всех имеющихся средств — это Украина, Россия и Северная Корея», — подчеркнул Буданов*.

Ранее на совещании по госпрограмме вооружений президент России Владимир Путин сообщил, что доля современных образцов вооружений и техники в российских стратегических ядерных силах достигла 95%. Лидер отметил, что этот показатель является самым высоким среди всех ядерных держав мира.