Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

13 августа, 02:50

Ким Чен Ын сообщил Путину, что КНДР всегда будет поддерживать Россию

Ким Чен Ын. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Khitrov

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что КНДР всегда будет поддерживать Российскую Федерацию. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Товарищ Ким Чен Ын выразил искреннюю признательность за высокую оценку Путина о нашем государстве и воинах, ещё раз заверил, что КНДР всегда будет оставаться верной духу договора между КНДР и РФ, также и впредь будет полностью поддерживать все меры российского руководства», — сказано в заявлении ЦТАК.

Отмечается, что собеседники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, а также условились продолжать тесные контакты. В агентстве добавили, что разговор прошёл в дружеском ключе.

По данным пресс-службы Кремля, в ходе беседы Путин рассказал Ким Чен Ыну о предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры РФ и КНДР подтвердили намерение расширять двустороннее сотрудничество. Кроме того, российский лидер высоко оценил помощь Пхеньяна в освобождении Курской области от Вооружённых сил Украины.

Ранее Путин поблагодарил армию КНДР за мужество при освобождении Курской области. Глава государства подчеркнул героизм корейских военнослужащих и выразил благодарность за оказанную поддержку в ходе военной операции.

Виталий Приходько
  • Новости
  • Ким Чен Ын
  • КНДР
  • Мировая политика
  • Политика
