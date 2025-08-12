Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 17:09

Путин и Ким Чен Ын поговорили по телефону

Путин и Ким Чен Ын по телефону подтвердили приверженность развитию дружбы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства тепло поздравил северокорейского лидера с наступающим Национальным праздником – 80-летием освобождения Кореи от японского господства, которое отмечается 15 августа. Ким Чен Ын заявил, что КНДР считает этот праздник общим и признает роль Красной Армии в борьбе с оккупантами.

«С обеих сторон подтверждена приверженность дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества по всем направлениям в русле заключённого 19 июня 2024 года в Пхеньяне Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР», — говорится в сообщении.

МИД раскрыл детали переговоров Лаврова и Ким Чен Ына
МИД раскрыл детали переговоров Лаврова и Ким Чен Ына

Ранее Ким Чен Ын заявил о безусловной поддержке России в ситуации на Украине. Он также выразил уверенность в успехе России под руководством российского лидера Владимира Путина.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • КНДР
  • Ким Чен Ын
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar