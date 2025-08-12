Путин и Ким Чен Ын поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства тепло поздравил северокорейского лидера с наступающим Национальным праздником – 80-летием освобождения Кореи от японского господства, которое отмечается 15 августа. Ким Чен Ын заявил, что КНДР считает этот праздник общим и признает роль Красной Армии в борьбе с оккупантами.

«С обеих сторон подтверждена приверженность дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества по всем направлениям в русле заключённого 19 июня 2024 года в Пхеньяне Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР», — говорится в сообщении.