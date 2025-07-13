Ким Чен Ын заявил о безусловной поддержке России в ситуации на Украине
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Обложка © Life.ru
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын выразил готовность оказывать поддержку действиям России, направленным на урегулирование ситуации на Украине. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) после встречи Кима с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, прошедшей в Вонсане.
«Товарищ Ким Чен Ын ещё раз выразил готовность КНДР и впредь безусловно поддерживать все меры руководства России по исключительно коренному решению ситуации на Украине в соответствии с духом межгосударственного договора КНДР и РФ», — передаёт ЦТАК.
Ким Чен Ын также выразил уверенность в успехе России под руководством российского лидера Владимира Путина.
Ранее Сергей Лавров совершил визит в Северную Корею, где провёл встречу с Ким Чен Ыном. Переговоры стали важной частью рабочего визита министра иностранных дел России в КНДР. Вскоре Лавров отправится в Китай, чтобы принять участие во встрече глав МИД стран ШОС.